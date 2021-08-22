الكوكي يعترف ويُقدم التهاني لشباب بلوزداد

هنأ نبيل الكوكي، مدرب وفاق سطيف، شباب بلوزداد بمناسبة تتويجه عن جدارة وإستحقاق بلقب البطولة الوطنية لثامن مرة في تاريخه، بعد الرباعية التي دك بها مرمى إتحاد الجزائر، سهرة يوم أمس السبت، والتي ضمن بها المُحافظة على لقبه بشكل رسمي.

وأظر التقني التونسي روحا رياضية عالية، رغم تحسره على تضييع فريقه للصدارة في المُنعرج الأخير من الموسم الجاري وقال في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه :”أهنأ شباب بلوزداد على التتويج، ونحن أيضا قمنا بمشوار بطل، ولكن المُنافس كان أكثر إنتظاما منا في الوقت الحاسم، كما أننا ضيعنا العديد من اللاعبين”.

وواصل :”على سبيل المثال، اليوم لعبنا في غياب قرابة سبعة عناصر أساسية كانت معنا في بداية الموسم، وأشكر تعدادي على كل ما قدمه، والحصيلة الإيجابية التي وقع عليها عموما”.

وختم :”أتمنى التوفيق لشبيبة سكيكدة، وعلى الجميع الإتحاد فيما بينهم لإعادة هذا الفريق لمكانته الحقيقة في أقرب الآجال الممكنة”