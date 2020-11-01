الكوكي يقيم تحضيرات الوفاق للموسم الجديد

تحدث نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف، عن التحضيرات التي قام بها فريقه لحد الآن، مبديا رضاه عن العمل المنجز، واستجاب لاعبيه.

وصرح الكوكي، في ندوة صحفية: “بعد 15 يوم من انطلاق التحضيرات، أجرينا 24 حصة تدريبية، و3 مباريات ودية تحضيرية”.

وأضاف: “كان التدريبات صعبة للغاية على اللاعبين، بسبب حجم العمل، أين سجلنا اصابات خفيفة لكنها ليست خطيرة، وحاليا المجموعة متكاملة تقريبا”.

وأردف مدرب الوفاق: “لقد عملنا بشكل جيد من الناحية البدنية، ونأمل أن نحصد ثمار هذا العمل خلال المسوم”.

وتابع نبيل الكوكي: “خلال الأيام القليلة المقبلة سنبدأ التحضيرات من الجانب التكتيكي، لنكون جاهزين لبداية الموسم”.