الكوكي يكشف أسباب الخسارة القاسية أمام مولودية الجزائر

كشف مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن السبب الحقيقي وراء الخسارة القاسية برباعية أمام المضيف مولودية الجزائر.

وأكد نبيل الكوكي أحقية فريق مولودية الجزائر في الفوز، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بعد المباراة “فوز مولودية الجزائر مستحق، من جانبنا دخلنا في المباراة بشكل بطيء، في الشوط الثاني صححنا الأمور، وعدنا في النتيجة بعدما اعتماد على الهجوم، لكن للأسف لم تسيير بشكل جيدا بالنسبة لنا”.

كما أضاف الكوكي “نوعية اللاعبين حسمت المباراة لصالح المولودية، الفريق الذي يملك لاعب من طينة بانغورا الذي حسم النتيجة”.

و أبرز الكوكي في الأخير، بعض النقاط التي خصت خسارته و لاعبيه “عانينا من الإصابات بعض الشيء، ولاعبين مهددين بعدم المشاركة في المباراة القادمة، لهذا قمنا بقرارات احتياطية في المباراة”.