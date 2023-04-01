الكوكي يكشف تشكيلته الأساسية أمام الترجي التونسي
بقلم عزيز طالبي
كشف مدرب شباب بلوزداد عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها أمام الترجي التونسي اليوم في منافسة رابطة الأبطال.
و اعتمد نبيل الكوكي على التشكيلة المعتادة باستثناء، دخول ربيعي وبكير أساسيان إلى جانب المتألق بوقرة.
ويسعى الفريق العاصمي إلى الفوز و العودة بالنقاط الثلاث للمرور الى الدور المقبل متصدرا المجموعة. وجاءت القائمة كالتالي:
قندروز، بوشار، كداد، لعوافي، ميريزيق، بوقرة،دراوي، بكير، ربيعي، ايوالا، وامبا.
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