الكوكي يكشف تشكيلته الأساسية أمام الترجي التونسي

كشف مدرب شباب بلوزداد عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها أمام الترجي التونسي اليوم في منافسة رابطة الأبطال.

و اعتمد نبيل الكوكي على التشكيلة المعتادة باستثناء، دخول ربيعي وبكير أساسيان إلى جانب المتألق بوقرة.

ويسعى الفريق العاصمي إلى الفوز و العودة بالنقاط الثلاث للمرور الى الدور المقبل متصدرا المجموعة. وجاءت القائمة كالتالي:

قندروز، بوشار، كداد، لعوافي، ميريزيق، بوقرة،دراوي، بكير، ربيعي، ايوالا، وامبا.