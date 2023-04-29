الكوكي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجه صان داونز

كشف نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم السبت، في مواجهة مضيفهم، صان داونز الجنوب إفريقي.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس برك”، التشكيلة التي سيبدأ بها الكوكي هذا اللقاء.

ورغم بعض الغيابات، اختار مدرب الشباب، أفضل لاعبيه، وأكثرهم جاهزية من الناحية البدنية، ليبدأ بهم هذا اللقاء، أملا في تحقيق الفوز.

كما ضمت تشكيلة النادي البلوزدادي أسماء كل من: قندوز، كداد، بوشار، بلخيثر، لعفاوي، آيت عبد السلام، سالمي، ربيعي، بوراس، وامبا وايوالا.

يذكر أن شباب بلوزداد، يواجه صان داونز الجنوب افريقي، انطلاقا من الساعة الثانية زوالاً، بملعب “لوفنتوس” لحساب لقاء العودة من ربع نهائي رابطة الأبطال.