الكوكي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجه شبيبة الأبيار

كشف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، تشكيلة الأساسية التي ستواجه شبيبة الأبيار، اليوم السبت، في ثمن نهائي كأس الجمهورية.

وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي، أجرى المدرب، نبيل الكوكي، عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية المعتادة.

كما قرر التقني التونسي اراحة بعض الأسماء على غرار حارسه قندوز، ليمنح وقت لعب لعز الدين دوخة، بالإضاضة لأسماء أخرى.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها نبيل الكوكي لهذه المواجهة أسماء كل من: