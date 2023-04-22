الكوكي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة صان داونز

كشف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن تشكيلته الأساسية التي ستواجه اليوم السبت، الضيف صان داونز، في رابطة الأبطال.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسيمة للفريق على “فايس برك”، التشكيلة التي اختارها الكوكي لخوض هذا اللقاء.

واختار مدرب الشباب، أفضل لاعبيه، واكثرهم جاهزية من الناحية البدنية، ليبدأ بهم هذا اللقاء الصعب، أملا في تحقيق الفوز.

وضمت التشكيلة التي اختارها الكوكي أسماء كل من: قندوز، كداد، بوشار، بلخيثر، لعفاوي، ربيعي، دراوي، بلخيثر، بوراس، وامبا، وايوالا.

يذكر ان شباب بلوزداد، يواجه صان داونز الجنوب افريقي، سهرة اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا” لحساب ذهاب ربع نمهائي رابطة الابطال.