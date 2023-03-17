الكوكي يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة الزمالك المصري

كشف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن تشكيلته الأساسية لمواجهة الزمالك المصري، برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وعرفت التشكيلة غياب الظهير الأيمن مختار بلخيثر، بسبب الإصابة في المواجهة الأخيرة ضد المريخ السوداني.

وجاءت قائمة الكوكي على النحو التالي:قندوز، بوقرة، لعوافي، حداد، بوشار، ميريزيق، دراوي، بوراس، إيوالا، بلخير، وامبا.

وسينطلق اللقاء، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، على ملعب 5 جويلية، وبإدارة الحكم الليبي معتز إبراهيم.