الكوكي يكشف عن أهدافه مع شباب بلوزداد

ابدى المدرب الجديد لشباب بلوزداد نبيل الكوكي سعادته الكبيرة بالتعاقد مع حامل لقب البطولة في فترة الانتقالات الصيفية خلفا للبرازيلي كارلوس باكيتا.

وقال الكوكي في حواره الذي نقلته الصفحة الرسمية للفريق اليوم :”أنا سعيد جدا بتواجدي في قلعة شباب بلوزداد. كل مدرب يتمنى تدريب الفريق”.

كما كشف عن أهدافه “السياربي معتاد على الفوز باللقب. سألعب من اجل تحقيق نفس الهدف. اخترت الشباب لأني أعرف المجموعة جيّدا. كما نسعى للذهاب بعيدا في رابطة الأبطال”

وأضاف “طاقمي الفني متكون من نادر الهبيري مساعد مدرب عمل معايا في الصفاقسي . وليد بن حسين. قيس الغطاسي. معد بدني. إلى جانب خالد، العدد سيكتمل”.

وختم “سأعتمد على اللاعبين الشباب. أطالب منهم العمل والبرهنة لفك مكانة أساسية”.

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