الكوكي يكشف عن التشكيلة الأساسية تحسبا لمواجهة المريخ

كشف مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي عن التشكيلة الأساسية للفريق التي سيعتمد عليها في مباراة المريخ السوداني اليوم في رابطة الأبطال.

وعرفت المباراة تواجد المهاجم بلخير أساسيا و هو الذي تعود عليه الجمهور البلوزدادي على تنشيط كورقة “جوكير” في المباريات المهمة.

كما جدّد الكوكي الثقة في المدافع حداد مرّة أخرى الذي ابان عن إمكانيات كبيرة في المباريات السابقة.

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