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الرياضة

الكوكي يكشف عن التشكيلة الأساسية تحسبا لمواجهة المريخ

بقلم عزيز طالبي
الكوكي يكشف عن التشكيلة الأساسية تحسبا لمواجهة المريخ
الكوكي
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كشف مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي عن التشكيلة الأساسية للفريق التي سيعتمد عليها في مباراة المريخ السوداني اليوم في رابطة الأبطال.

وعرفت المباراة  تواجد المهاجم بلخير أساسيا و هو الذي تعود عليه الجمهور البلوزدادي على تنشيط كورقة “جوكير” في المباريات المهمة.

كما جدّد الكوكي الثقة في المدافع حداد مرّة أخرى الذي ابان عن إمكانيات كبيرة في المباريات السابقة.

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