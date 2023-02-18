الكوكي يكشف عن التشكيلة الأساسية لمواجهة الترجي التونسي

كشف مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم الترجي التونسي.

وعرفت القائمة الرسمية للفريق البلوزدادي عودة اللاعب سفيان بوشار إلى القائمة الرسمية بعدما غاب عن مباراة الزمالك المصري في منافسة رابطة الأبطال.

وسيواجه شباب بلوزداد نادي “المكشخة” على أمل الفوز لا غير في ظل تنشيط المباراة داخل القواعد بملعب 5 جويلية الأولمبي أمام جمهور منتظر ان يكون غفيرا جدا.

كما ستكون الفرصة مواتية للمدرب التونسي نبيل الكوكي لفرض منطقه على أبناء جلدته و إثبات امكانياته التدريبية.

قائمة اللاعبين:

قندوز،حداد، ميريزيق،دراوي،بكير،بوشار، لعوافي، بلخيثر، وامبا، ايوالا، بوراس.

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