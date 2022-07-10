الكوكي يلتحق بالجزائر لمباشرة مغامرته مع شباب بلوزداد

سجل التقني التونسي، نبيل الكوكي، وصوله اليوم الأحد إلى الجزائر، قادما من تونس، لمباشرة مهامه مع فريقه الجديد شباب بلوزداد.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن التحاق الكوكي، بأرض الوطن، تمهيدا لاشرافه على العارضة الفنية للفريق.

كما لقي التقني التونسي، استقبال بالورود، من مسؤولي النادي البلوزدادي، فور نزوله بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

ومن المقرر أن يباشر نبيل الكوكي، مهامه مع شباب بلوزداد، بالإشراف على التحضيرات الصيفية للفريق، تحسبا للموسم الجديد.