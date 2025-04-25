الكوكي: “نتيجة التعادل أمام بارادو مُرضية بالنسبة لنا”

أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، رضاه بنتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراتهم الأخيرو أمام نادي بارادو.

وصرح الكوكي، عقب هذا اللقاء: “نجحنا في كبح خطورة هجوم بارادو، واعتمدنا على الهجمات المعاكسة السريعة”.

كما أضاف: “أنا راض عن المردود العام لفريقنا سواء من ناحية الفرص الهجومية، او من ناحية الصلابة الدفاعية التي أظهرها لاعبونا”.

وتابع نبيل الكوكي: “تبقى نقطة التعادل مرضية، وعلينا حاليا التطلع للأمام ومواصلة التحضير لمبارياتنا المقبلة”.