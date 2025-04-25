الكوكي: “نتيجة التعادل أمام بارادو مُرضية بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، رضاه بنتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراتهم الأخيرو أمام نادي بارادو.
وصرح الكوكي، عقب هذا اللقاء: “نجحنا في كبح خطورة هجوم بارادو، واعتمدنا على الهجمات المعاكسة السريعة”.
كما أضاف: “أنا راض عن المردود العام لفريقنا سواء من ناحية الفرص الهجومية، او من ناحية الصلابة الدفاعية التي أظهرها لاعبونا”.
وتابع نبيل الكوكي: “تبقى نقطة التعادل مرضية، وعلينا حاليا التطلع للأمام ومواصلة التحضير لمبارياتنا المقبلة”.
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