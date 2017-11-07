«الكولون» يؤسسون حكومة مؤقتة.. ويطالبون بإقامة دولة في الجزائر!

اختاروا عشية الاحتفالات بعيد الثورة للكشف عن مساعيهم وأعلنوا عن مراسلة السفير الجزائري

ضابط سابق في الجيش الفرنسي يقود «الحكومة المؤقتة» لـ«الكولون»

الأقدام السوداء يعتمدون على نفس المادة القانونية التي اعتمد عليها الصهاينة في تأسيس دولتهم المزعومة

أعلنت مجموعة من الأقدام السوداء، عن عزمهم الشروع في تأسيس دولة مزعومة تقام على أرض الجزائر، حيث أطلقوا في البداية «حكومة منفى مؤقتة» وأعلنوا عن أسماء الوزراء فيها وشرعوا بالموازاة مع ذلك في مراسلة السلطات الجزائرية والفرنسية.

ونقلت صحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية، عن مجموعة من الأقدام السوداء الذين عاشوا بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، قيامهم بتشكيل حكومة مؤقتة في المنفى تحسبا لإعلان قيام دولة لهم، وقالت الصحيفة الفرنسية التي اختارت الكشف عن الخبر عشية احتفال الجزائريين بذكرى ثورة نوفمبر، إن المسعى يقوده عدد من الأقدام السود الذين عقدوا اجتماعات ولقاءات وشرعوا في تحضيرات لمساعيهم انطلاقا من مدينة مونبولييه.

وبعد ذلك بأيام، تطرقت وسائل إعلام فرنسية أخرى إلى موضوع متصل بمجموعة الأقدام السود، حيث تم الكشف عن إعلانها تشكيلة حكومتها المزعومة واختيار أحد قدامى ضباط الجيش الفرنسي لقيادتها.

وحسبما تناولته جريدتا «ميدي ليبر» و«لي موريتاني» الصادرتين باللغة الفرنسية، فإن «الحكومة المؤقتة» للأقدام السوداء تتكون من 13 وزيرا، وقالت الصحيفتان نقلا عن رئيس دولة الكيان المزعوم، بيار قرانيس، إنه اختار باحثا في علم الفيزياء الفلكية ليكون على رأس حكومته المزعومة، وهو «جاك فيلار» المولود في الجزائر العاصمة.

كما أعلن قرانيس في نفس المناسبة عن تشكيل برلمان خاص بالأقدام السوداء يتألف من 30 نائبا برلمانيا، ويترأسه «كريستيان شامبري» رئيس جمعية ترقية الأقدام السود.

لكن الذي لم يقله رئيس الكيان المزعوم، هو أن «جاك فيلار» رئيس حكومته الانتقالية الذي قدمه على أنه باحث في الفيزياء، هو في الحقيقة والأصل ضابط عسكري سابق في الجيش الفرنسي دخل الخدمة سنة 1963 وغادره سنة 1991.