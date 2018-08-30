الكوليرا: انخفاض حالات الاستشفاء بـ 56 بالمائة خلال 3 أيام الأخيرة

عرفت نسبة حالات الإستشفاء الخاصة بداء الكوليرا، انخفاضا بنسبة 56 بالمائة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وحسب بيان،من وزارة الصحة،صدر،اليوم الخميس،فإن عدد الحالات،التي غادرت المستشفى،بعد الشفاء بلغت 120 حالة،وهو ما يعادل نسبة 61 بالمائة،من العدد الإجمالي.

وأفادت وزارة الصحة، أن وباء الكوليرا يبقى منحصر على مستوى ولاية البليدة فقط.

واضافت أن كل الحالات التي كانت متواجدة في مستشفى القطار غادرت المكان بعد مثولها للشفاء.

وقالت الوزارة إن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته، يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء.