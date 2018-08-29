الكوليرا تكبد التجار خسائر فادحة بالأسواق

كشف بعض تجار التجزئة والجملة بسوق بوفاريك للخضر والفواكه عن تذمرهم من “الإشاعات” بخصوص فساد الخضر والفواكه من جراء إنتشار وباء الكوليرا

ورصدت كاميرا قناة “النهار” تصريحات البعض منهم، وما إعتبروها شائعات حول الخضر بحملها لفيروس الكوليرا قائلين أن لاأساس لها من الصحة

وقال محمد أحد تجار التجزئة،أنه سجل خسارة في السلع فاقت 30 مليون سنتيم، فالسلع أضحت مكدسة،وهذا ناتج عن إنعكاسات وباء الكوليرا في الأسواق.

في حين عبرمراد أحد تجار الجملة بسوف بوفاريك،أنه وبرفقة زملائه كان يبيع حوالي 50 قنطارا إلا أن الشائعات بحمل الخضر للكوليرا كبدتهم خسار فادحة.

وأبرز التجار أن جميع الخضر والفواكه المعروضة بالأسواق خاصة ببوفاريك سليمة وصالحة للإستهلاك ولا أثر لوباء الكوليرا عليها.

كما ثمنوا تصريحات وزارة الفلاحة بخصوص سسلامة المنتجات الفلاحية وطالبوا السلطات بكبح هذه الشائعات التي إنعكست سلبا على نشاطهم.