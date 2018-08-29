الكوليرا تهدد مواطني ومصطافي شاطئ سان روك بوهران

كارثة بيئية وصحية تهدد مواطني منطقة سان روك بعين الترك في وهران بعد انفجار بالوعات للصرف الصحي لأكثر من 20 يوماK

أمام غياب محطات ضخ أدت إلى تسرب المياه إلى مساكن القاطنين بالجوار إلى جانب صبها مباشرة بالشاطئ الذي يعرف توافد الكثير من المصطافين.

فضيحة تضاف إلى جملة الفضائح التي تشهدها منطقة عين الترك الساحلية منذ انطلاق موسم الاصطياف لم تجد مراسلات وشكاوى المواطنين اذانا صاغية من طرف البلدية ومديرية الموارد المائية،

إلى جانب صاحب تعاونية المتسبب الرئيسي في الحادثة الذين يتهربون من تحمل المسؤولية رغم خطورة الوضع الحالي أمام انتشار وباء الكوليرا،

الذي يتهددهم في ظل تجمع المياه القذرة وتشكيلها لبركة بشاطئ “سان روك” أضحت مصدرا لانتشار مختلف الحشرات والجرذان ناهيك عن إنبعاث الروائح الكريهة قاموا بردمها بالحجارة والأتربة لإخفاء الكارثة.