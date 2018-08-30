الكوليرا: دولة عربية تدعو مواطنيها بعدم لمس الجزائريين وأخرى تراقبهم صحيا

فور الإعلان الرسمي،عن تسجيل إصابات بوباء الكوليرا القاتل،سارعت بعض الدول العربية المجاورة،الى اتخاذ إجراءات احترازية،لمنع دخول هذا المرض الى أراضيها.

من جهته،شدّد مركز جهاز الحرس البلدي “غدامس”،الليبي،على عدم لمس أو الإقتراب،من أي مواطن جزائري أو مهاجر غير شرعي،قادم من الجزائر.

وأضاف بيان من ذات المركز، “أن من لديهم نية في السفر إلى الجزائر عليه تأجيل سفره لسرعة انتشار مرض الكوليرا”.

وأمرت إدراة الرصد والإستجابة السريعة، بالتّقصي عن الحالة الصحية المسافرين القادمين من الجزائر في حال وجود أي أعراض المرض لديهم.

ومن جانبها، كانت تونس، قد أكدت أنه بصدد متابعة الوضع الصحي للجزائر، نظرا للقرب الجغرافي والتبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وخصّصت السلطات المعنية، خلية مراقبة على المراكز الحدودية، بالنسبة للسياح الجزائريين الذي يرغبون في زيارة تونس.

وفي ذات السياق،دعت السفارة المصرية بالجزائر،رعاياها إلى اتباع الإرشادات الصادرة،من وزارة الصحة الجزائرية،والتوجه إلى أقرب مستشفى،إذا ظهرت عليهم أعراض الكوليرا.

وعزّزت من جهتها، المغرب نظام المراقبة لرصد المسافرين القادمين من الجزائر، لمنع انتشار وباء الكوليرا في أراضيها.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة إصابتها بداء “الكوليرا”، إلى 62 حالة، حسب بيان نشرته وزارة الصحة حول الإحصائيات الأخيرة.

وسجلت الحالات في الولايات التالية:

البويرة: 3 حالات مؤكدة

البليدة: 30 حالة

تيبازة: 14 حالة مؤكدة

الجزائر العاصمة: 13 حالة مؤكدة

المدية: حالة واحدة

عين الدفلى: حالة واحدة