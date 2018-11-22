الكوليرا: فتح منبع سيدي الكبير بتيبازة الأسبوع المقبل

تستعد مديرية الموارد المائية بولاية تيبازة، الأسبوع المقبل لإعادة فتح منبع سيدي الكبير ببلدية أحمر العين.

وذكرت إذاعة تيبازة، أن أشغال تهيئة المنبع التي انطلقت على خلفية نتائج تحاليل معهد باستور، قد انتهت.

وأضاف ذات المصدر، أن الأموال التي خصّصت للتهيئة، بلغت 300 مليون سنتيم.

وكان معهد باستور، قد أثبت عدم صلاحية مياهه للشرب، إثر إنتشار وباء الكوليرا شهر أوت الماضي، ببعض ولايات الوطن.

وأصبحت مياه المنبع صالحة للشرب وفقا لآخر نتائج التحاليل على مستوى مخابر مجهزة بأحدث التجهيزات، التي أجريت حفاظا على صحة المواطنين.

و شملت الأشغال تغيير قنوات المنبع المائي لسيدي لكبير من المصدر إلى المصب وتهيئة محيطه وتنظيفه مع مراعاة الجانب الجمالي للموقع.

وسيوضع المنبع، تحت المراقبة الدورية لفرق مصالح مديرية الري إلى جانب مصالح مكتب حفظ الصحة لبلدية أحمر العين، و كذا مديرية الصحة.