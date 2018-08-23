“الكوليرا” مرض الفقراء.. أعراضه والوقاية منه

يعد الكوليرا من أمراض الإسهال الناجمة عن عدوى معوية ببكتيريا “الضمة الكوليرية” وهي يمكن أن تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء.

ولا تسبب العدوى، في معظم الحالات، إلا إسهالا خفيفا دون أي أعراض أخرى على الإطلاق، غير أن المرضى في 5-10% من الحالات يصابون بإسهال مائي حاد،

مع قيئ لمدة تتراوح بين 6 ساعات و5 أيام من تعرضهم للبكتيريا.

وفي هذه الحالات يمكن أن يؤدي فقد كميات كبيرة من السوائل إلى تجفاف شديد سريع.

وإذا لم يتوافر العلاج المناسب فإن المريض يمكن أن يتوفى خلال ساعات.

كيف تنتشر الكوليرا؟

يمكن أن يصاب المرء بها نتيجة شرب ماء أو تناول طعام ملوث بالبكتيريا.

وتشمل مصادر العدوى المنقولة بالأغذية، طعام البحر النيئ أو السيئ الطبخ، والفواكه والخضراوات النيئة وسائر الأغذية التي تلوث في عمليتي التجهيز أو التخزين.

والبكتيريا الموجودة في براز شخص مصاب هي المصدر الرئيسي للتلوث. فالبكتيريا يمكن أن تعيش أيضاً في بيئة الأنهار المالحة قليلاً والمياه الساحلية.

ومن ثم يمكن أن ينتشر المرض في المناطق التي لا تعالج فيها مياه المجاري وإمدادات مياه الشرب معالجة كافية.

كيف تقي نفسك من الوباء ؟

بوسع الذين يعيشون في المناطق الشديدة الاختطار أن يحموا أنفسهم باتباع بضع قواعد بسيطة للصحة الجيدة والتجهيز السليم للأغذية.

وهذه تشمل غسل الأيدي جيدا، وخاصة قبل تجهيز الطعام وتناوله، وطهي الطعام جيدا، وتناوله وهو لايزال ساخنا، وغلي مياه الشرب أو معالجتها، واستخدام مرافق الإصحاح.

ويستطيع المسافرون أن يحموا أنفسهم من الكوليرا ومن معظم الأمراض الأخرى المحمولة بالغذاء أو الماء باتباع احتياطات أساسية قليلة.

وفوق كل هذا، ينبغي أن يلتزم المسافرون بالحيطة الشديدة عند تناول الأغذية والمياه، بما في ذلك المثلجات، وتطبيق قاعدة: الغليان أو الطهي أو التقشير، أو عدم التناول.

لا تشرب إلا الماء الذي سبق غليه، أو تنقيته بالكلور أو اليود أو المنتجات الأخرى المناسبة.

أما المشروبات كالشاي أو القهوة الساخنة، وعصائر الفواكه المحفوظة في زجاجات أو المعلبة فهي عادة ما تكون صالحة للشرب.

تجنب المثلجات إلا أن تكون مطمئنا إلى أنه مصنوع من مياه نقية.

تناول الأغذية المطبوخة جيدا وتلك التي لاتزال ساخنة عند تقديمها.

أما الأغذية المطبوخة التي بقيت في درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات والتي تقدم دون إعادة تسخينها، فيمكن أن تكون من المصادر الهامة للعدوى.

احذر طعام البحر النيئ وغيره من الأغذية النيئة. ويستثنى من ذلك الفواكه والخضراوات التي تقوم أنت بتقشيرها أو نزع غلافها بنفسك.

يغلى اللبن غير المبستر قبل تناوله، كثيراً ما تكون المثلجات مصادر لا يعوّل عليها حيث تكون ملوثة في أحيان كثيرة، وممكن أن تؤدي إلى المرض.

وعليك تلافيها إذا ساورك أي شك.تأكد من أن الوجبات التي يبيعها الباعة المتجولون مطبوخة جيداً أمام عينيك وأنها لا تحتوي على أي أغذية غير مطبوخة.

ما هي العلاجات المتوفرة؟

أهم علاج هو الإمهاء، الذي يتألف من التعويض السريع عن المياه والأملاح المفقودة في الإسهال الشديد والقيئ.

فالإمهاء المبكر يمكن أن ينقذ حياة المرضى بالكوليرا جميعهم تقريباً. فيمكن إمهاء معظمهم بسرعة وسهولة، بشربهم كميات كبيرة من محلول أملاح الإمهاء الفموي.

أما الذين يصابون بالتجفاف الشديد فقد يحتاجون إلى تلقي السوائل حقناً في الأوردة.

إذا كنت تعاني من الإسهال – وخاصة الإسهال الشديد – وكنت في منطقة توجد بها الكوليرا، فابحث عن العلاج فوراً من صيدلي أو من أحد مقدمي الرعاية الصحية الآخرين المدربين.

وابدأ بشرب الماء وغيره من السوائل غير المحلاة، مثل الشوربة، وأنت في الطريق إلى الحصول على العلاج الطبي.

لا يشترط أي بلد إثباتا للتطعيم ضد الكوليرا عند دخول البلاد، ولم يعد في شهادات التطعيم الدولية مكان لتسجيل التطعيم ضد الكوليرا.