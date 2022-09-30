الكوليرا يتفشى في سوريا.. ومنظمة الصحة العالمية تطلق تحذيراتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي الكوليرا في 10محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد.

وحذرت من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة.

وقال فيليب باربوسا رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي. إن تفشي الكوليرا في سوريا منتشر في 10 محافظات وينتشر في جميع أنحاء البلاد. والوضع ينذر بالخطر، وتأكدت أكثر من 426 حالة، وتوفي 33 شخصا.

وأبلغت وزارة الصحة السورية، عن تفشي وباء الكوليرا في 10 محافظات حتى تاريخ 28 سبتمبر. مما أسفر عن 33 حالة وفاة و426 حالة مؤكدة.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الصحة السورية إلى أنه في معظم الحالات المكتشفة بالكوليرا والتي أدت إلى وفاة بعض المرضى. أتت نتيجة أنه تقدموا إلى المؤسسات الطبية بعد فوات الأوان أو أنهم يعانون من أمراض مزمنة.

الكوليرا هي مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث.

تتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد. وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات. حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء سابقًا.

لا يمرض أغلب المصابين ببكتيريا الكوليرا (فيبريو كوليرا) ولا يعرفون أنهم أصيبوا بالعدوى من الأساس.

ولكن بالنظر لحقيقة أن بكتيريا الكوليرا توجد في برازهم لفترة تتراوح ما بين سبعة أيام و14 يومًا. فبإمكانهم نقل العدوى للآخرين عن طريق المياه الملوثة.

أعراض أغلب حالات الكوليرا تكون عبارة عن إسهال بسيط أو معتدل. يصعب تفرقته عن الإسهال الناتج عن أية مشكلة صحية أخرى.

بينما يصاب البعض الآخر بمؤشرات وأعراض شديدة للكوليرا، غالبًا ما تظهر خلال عدة أيام من الإصابة بالعدوى.