الكونغرس الأمريكي يناقش الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب مع بوقادوم

ناقش وفد من الكونغرس الأمريكي، مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، الجهود المبذولة لتطوير التعاون الاقتصادي.

بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة وغيرها من مجالات التعاون الثنائي.

واستضافت السفارة الأمريكية بالجزائر من 7 إلى 8 أكتوبر الجاري، وفدا من الكونغرس برئاسة ستيفن لينش.

والتقى الوفد والسفير الأمريكي جون “ديسرونشر” خلال الزيارة، بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

ويمثل لينش الجزء الجنوبي من بوسطن في مجلس النواب منذ عام 2001 وهو عضو في لجنة الرقابة والاصلاح.

وكذلك لجنة الخدمات المالية ولجنة النقل والبنية التحتية.