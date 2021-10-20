الكونغرس الأمريكي يوجه صفعة لنظام المخزن ويلغي قرار ترامب

ألغى الكونغرس الأمريكي اليوم قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة. ونص قرار الكونغرس على منع تخصيص أي موارد مالية لتشييد أو تجهيز مقر القنصلية الأمريكية في الداخلة المحتلة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قرر في نهاية عهدته فتح قنصلية لبلاده في الداخلة الصحراوية وهو ما اعتبره نظام المخزن بمثابة اعتراف أمريكي بسيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية.

وتزامن قرار ترامب مع قرار النظام الملكي المغربي الشروع في التطبيع بشكل علني مع نظام الكيان الصهيوني.

ويعتبر هذا القرار الذي أقره الكونغرس بمثابة ثاني صفعة يتلقاها النظام المغربي من الإدارة الامريكية الجديدة بعد قرار سابق باعتماد خريطة المغرب من دون الأراضي الصحراوية المحتلة.