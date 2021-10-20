الكونغرس الأمريكي يوقف إحدى وعود الرئيس السابق ترامب للمغرب

أوقفت اللجنة الفرعية للمستندات التابعة لمحلس الشيوخ بالكونغرس الامريكى، إحدى وعود الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للمغرب.وذلك عقب موافقتها على مشروع قانون يمنع اللجوء للأموال المخصصة للصحراء الغربية كمساعدة أمريكية لفتح قنصلية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.

وينص هذا المشروع للميزانية الفيدرالية الأمريكية لسنة 2022 في الفصل الخاص بالعمليات المالية الدولية لوزارة الخارجية على أنه “لا يمكن استخدام أي من الأموال الموضوعة تحت تصرف كتابة الدولة -بموجب هذا القانون أو القوانين السابقة- لبناء أو تسيير قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية”.

ويؤكد النص كذلك أن تخصيص هذه الأموال المخصصة بموجب هذا القانون سيتم توفيرها في إطار المساعدة والمعونة للصحراء الغربية وكذلك لدعم الجهود الدبلوماسية بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في هذه الاراضي.

ويأتى هذا القرار الهام ليجسد رفض الكونغرس الأمريكى للمقايضة التي اعلن عنها ترامب حول سيادة مغربية مزعومة على الصحراء الغربية مقابل الإعتراف الرسمى بالكيان الصهيوني من طرف المغرب.