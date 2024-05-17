الكونغرس 74 لـ”الفيفا”.. صادي يلتقي العديد من كبار مسؤولي كرة القدم العالمية

إلتقى رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعدة شخصيات من عالم كرة القدم بهدف نسج روابط التعاون وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحة، على هامش كونغرس “الفيفا” رقم 74، بالعاصمة التايلندية بانكوك.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد عقد الرئيس وليد صادي، اجتماعًا مع قادة المناطق الإقليمية في الكاف، مما أتاح له فرصة تبادل الآراء حول قضايا كرة القدم الإفريقية وطرح رؤية وموقف الاتحاد الجزائري.

وأضاف ذات البيان، أن صادي اجتمع بمدير تطوير كرة القدم العالمية في “الفيفا”، مدرب أرسنال السابق، أرسين فينغر، وعبر له عن احتياجات الفاف في مجال الدعم الفني ووضع استراتيجية لتطوير المواهب الشابة.

وأكد ذات البيان، أن أرسين فينغر، سيقوم بزيارة قريبا إلى الجزائر، رفقة فريقه في العمل.