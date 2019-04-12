الكونغو الديمقراطية تطلب مواجهة الخضر وديا بـ “ملقا” الإسبانية !

طالب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مواجهة المنتخب الوطني الجزائري وديا، في إطار الإستعدادات التي يقوم بها لخوض نهائيات كاس أمم إفريقيا المقبلة.

وتقدم المدير الرياضي الجزائري لمنتخب الكونغو الديمقراطية “كمال بوجلال” بطلب لمناجير المنتخب الوطني حكيم مدان لمواجهة الخضر وديا بمدينة ملقا الإسبانية.

ومن المنتظر أن يعرض مدان طلب منتخب جمهورية الكونغو على الناخب الوطني جمال بلماضي، مع العلم أن منتخب الكونغو يتواجد في المستوى الثاني من التصفيات مع المنتخب الوطني.

هذا ويذكر أن منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية سيجري تربصه التحضيري بمدينة ملقا الإسبانية، وهو ما دفعه لإقتراح مواجهة الخضر بالمدينة الأندلسية.