الكونغو برازافيل تُودع الشان بعد التعادل أمام النيجر

ودع سهرة اليوم الجمعة مُنتخب الكونغو برازافيل منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر من الدور الأول.

وذلك بعد التعادل أمام النيجر بملعب ميلود هدفي بوهران من دون أهداف في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات.

وبعد هذا التعادل حصل مُنتخب الكونغو برازافيل على نقطة واحدة عقب خسارته في الجولة الأولى أمام الكاميرون بهدف دون رد.

وسيكون مُنتخب الكونغو برازافيل مُعفى في الجولة الثالثة بما أن هاته المجموعة تضم 3 منتخبات فقط.

بينما سيلعب منتخب النيجر الحاصل على نقطة واحدة أيضا أمام الكاميرون.

وذلك في الجولة الثالثة لتحديد المُتأهل الوحيد عن المجموعة بحكم أن الكاميرون يملك 3 نقاط.