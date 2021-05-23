 الكونغو.. ثوران أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم

أمرت السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مساء السبت، سكان مدينة غوما، التي يشرف عليها بركان نييراغونغو، بإخلائها فورا.

وقال وزير الإعلام الكونغولي، باتريك مويايا في تغريدة على تويتر، إنه “تم تفعيل خطة إخلاء مدينة غوما”، وفقا لفرانس برس.

وكان بركان نييراغونغو ثار، مساء السبت، وشعر السكان بالذعر في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.

واندلع بركان نييراغونغو حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لأونر شيرابا، عالم البراكين في غوما، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وكانت آخر مرة ثار فيها بركان نيراجونجو في العام 2002، مما أسفر عن مقتل 250 شخصا وتشريد 120 ألفا بعد تدفق حمم على غوما.

وقال تيديسكو إن البركان به بعض أسرع الحمم البركانية في العالم.

ونشر المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا على تويتر صورا لاجتماع طارئ في العاصمة كينشاسا برئاسة رئيس الوزراء وقال إن السلطات تراقب الوضع عن كثب.