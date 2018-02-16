الكونغو: مقتل 6 جنود في اشتباك مع جيش رواندا

قال جنرال في جيش جمهورية الكونغو يدعى برونو مانديفو، إن 6 جنود قتلوا باشتباك مع قوات رواندية الأسبوع الجاري، ما يهدد بتصعيد التوتر بين البلدين.

ونقلت رويترز عن الجنرال مانديفو، وهو قائد عمليات في شرق الكونغو، أن 6 جنود آخرين أصيبوا، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة.

وقال مانديفو: “في البداية ظننا أنهم (المهاجمين) ينتمون لجماعة مسلحة، خاصة (إم23).

بفضل أجهزتنا التكنولوجية وخاصة (جي.بي.إس) عثر جنودنا على الموقع وفر العدو باتجاه رواندا “.

ويتنازع البلدان على المنطقة الحدودية التي وقع فيها الاشتباك ويتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك الحدود التي لم ترسم بدقة،

وطلب الجانبان من منظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى إرسال فريق لتفقد موقع الاشتباك الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي للتحقيق.

و”إم23″ إحدى الجماعات المتمردة ويقول محققون من الأمم المتحدة إن رواندا دعمتها في أعقاب حربين كبيرتين في الكونغو بين عامي 1996 و2003،

غزت خلالها قوات رواندية مناطق في الكونغو، وتنفي رواندا دعم جماعات متمردة في الكونغو.

كما نفى جيش رواندا عبور الحدود إلى أراضي الكونغو، وقال إن قوات كونغولية “انتهكت حدود رواندا وهاجمت موقع دفاع”.