“الكونفيرونس ليغ”.. أوناس وبن طالب في مواجهة نارية

وضعت قرعة دوري المؤتمرات الأوروبي، ثنائي الخضر، آدم أوناس ونبيل بن طالب، في مهمة صعبة ضمن منافسة ربع النهائي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي “الكونفيرونس ليغ” عن صدام ناري. بين ليل الفرنسي بقيادة ثنائي الخضر، أوناس وبن طالب، أمام أستون فيلا الانجليزي.

ومن المقرر أن تلعب مباريات ربع النهائي في لقاءات الذهاب يوم 11 أفريل المقبل. على أن تنطلق مواجهات الإياب يوم 18 من الشهر ذهاب.

وفي حال تجاوز عقبة أستون فيلا، فإن نادي الشمال الفرنسي بقيادة لاعبيه الجزائريان، سيلاقي الفائز من ربع النهائي الآخر، بين أولمبياكوس اليوناني وفنربخشة في نصف النهائي.

وجاءت قرعة ربع نهائي المؤتمر الأوروبي على النحو التالي:

كلوب بروج البلجيكي × باوك اليوناني (1)

أولمبياكوس اليوناني × فنربخشة التركي (2)

آستون فيلا الإنجليزي × ليل الفرنسي (3)

فيكتوريا بلزن التشيكي × فيورنتينا الإيطالي (4)

قرعة نصف النهائي:

الفائز من مباراة (1) × الفائز من مباراة (4)

الفائز من مباراة (2) × الفائز من مباراة (3)