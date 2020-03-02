الكويت:إكتشاف عشر حالات كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم،اكتشاف عشر حالات جديدة بفيروس كورونا،خلال24ساعة الماضية،حسب التلفزيون الرسمي الكويتي.

كما ذكرت صحيفة”الرأي” الكويتية، بأن الناطق الرسمي بإسم وزارة الصحة، بأن الحالات الجديدة مؤكدة، مما يرفع عدد الحالات الى 56حالة.

ومن جهتها أوضحت وكيلة الصحة العامة الكويتية، أن جميع الحالات ال10الجديدة مرتبطة بالسفر الى إيران، ملفتا بأن كل الحالات تحت الحجر الصحي.

ومن جهتها قالت اللجنة الصحية الصينية، بأنه تم إكتشاف 42 حالة جديدة، خلال24ساعة الماضية، بإقليم هوبي، الذي يعتبر بؤرة الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالصين، لحد الأن 80 ألف، و26حالة،وشفاء 2837،بعد علاجهم.

ويذكر بأن فيروس”كورونا “ظهر أولا، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية،ثم انتشر مع حركة الإنتقال الكثيرة للمواطنين.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين، في أكثرمن 58 دول، تسبب فيها بعشرات الوفيات، وأكثر من7 ألاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.