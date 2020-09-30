الكويت.. الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء

سيؤدي، اليوم الأربعاء، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام البرلمان.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية، وصول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، إلى مجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية أميرا للبلاد.

وذلك خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء عن 91 عاما.

وقد أعلن مجلس الأمة الكويتي عن وصول رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة إلى مبنى المجلس لحضور الجلسة الخاصة لأداء الشيخ نواف اليمين الدستورية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح.

كما أعلن الحداد العام في الكويت لأربعين يوما.