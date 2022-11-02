الكويت تجدد دعمها لجهود الجزائر في تحقيق المصالحة الفلسطينية

أعرب مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من أشغال القمة العربية المنعقدة في الجزائر. عن دعم الكويت لجهود الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن قمة الجزائر تأتي وسط تحديات جسام تحيط بعالمنا العربي.

وأضاف “في ظل تلك التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وتطوراتها المتسارعة. أضحى لزامًا علينا الدفع بالعمل العربي المشترك، والمزيد من التنسيق والتعاون. للتعامل معها عبر وضح تصورات واضحة، تحقق الأهداف المنشودة، وتلبي طموحات شعوبنا العربية”.

وجدد ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، دعمه لحل سياسي في سوريا.

كما جدد الدعوة للمجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط للوصول لحل للقضية الفلسطينية.

وحول الأزمة السورية، أكد أن الحل السياسي هو الأمثل لبث الاستقرار. معربا من جهة أخرى عن قلق بلاده لرفض الحوثيين تمديد الهدنة اليمنية.

ودعا ولي عهد الكويت الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد مشعل الأحمد الجابر الصباح أن تطورات الأوضاع في أوكرانيا لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.

كما تابع: “نؤكد حرصنا على علاقات صداقة وتعاون مع إيران، مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حرية الملاحة”.

وجدد التأكيد على تمسكه بالنظام الدولي متعدد الأطراف، مؤكدا ضرورة “التصدي سريعا للتغيرات المناخية”.