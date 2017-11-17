الكويت تدرس عروضا لشراء طائرات من دون طيار

تعتزم دولة الكويت إبرام صفقة عسكرية، لشراء طائرات من دون طيار تعزيزا لأمنها القومي.

وحسب وسائل إعلامية كويتية، فإنّ الكويت تدرس عروضا عسكرية من الولايات المتحدة ودول أوروبية، من خلال معرض دبي للطيران2017، المقام حاليا في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت ذات المصادر، أن التقارير تحدثت عن رغبة الكويت في تعزيز دفاعاتها الجوية وحماية الحدود لمنع التسلل والتهريب.

خاصة وأن الهدف من الصفقة، استخدام الطائرات في مهام الإستطلاع، وتزويد غرف العمليات بصور فورية.

المصادر، لم تؤكد ما إن قررت الكويت تزويد هذه الطائرات بأسلحة هجومية أم لا .