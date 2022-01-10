الكويت ترد على تصريحات أحلام

ردت وزارة الداخلية الكويتية، على ما زعمته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر. في حين أن أحد الفنانين غادر من دون الخضوع لنفس الشروط.

وأثارت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خضوعها للحجر ومنعها من مغادرة الكويت. في حين أن الفنان القطري فهد الكبيسي غادر بدون خضوعه لهذا الإجراء، بحسب قولها.

كما ردت وزارة الداخلية الكويتية على هذا الموضوع، من دون تسمية أحد، طالبة فتح تحقيق بـ”دخول وخروج مطرب خليجي”.

في حين أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي. دون الالتزام باجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق “شلونك

كما أشارت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه يجري الآن اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي. في حين تلقت وزارة الداخلية بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي. و يجري اتخاذ الاجراءات القانونية.

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وكانت الفنانة أحلام، قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تشتكي فيه من طريقة التعامل معها في الكويت. معبرة عن استيائها الشديد بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد. بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة.

كما قالت أحلام عبر حسابها في “إنستغرام”: “أوجه رسالة إلى الوالد سمو الأمير نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد مشعل الأحمد”. “الله يحفظهما، ليش أنا أحلام الإمارتية أنحجز و أنحجر 3 أيام ؟”. “في حين أن الفنان فهد الكبيسي وصل في نفس اليوم وغادر ثاني يوم. الكويت دولة عدل، و أتمنى ألاقي رد”.

وكشفت تفاصيل ما حدث معها حيث قالت: “وصلت الكويت أمس بطيارتي الخاصة وأنا فرحانة، وفي المطار لم يتم إبلاغنا بالحجر”. و “أنا سكنت في نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح”.