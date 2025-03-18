الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج

قررت الحكومة الكويتية، رفع سن الزواج في البلاد من 15 عاما إلى 18 بعد تعديلها لقانون الأحوال الشخصية.

ونشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، مرسوم رسمي عدل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية. ليتم “منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.

وحسب التعديل “يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما. استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط قد قال في وقت سابق إن 30 بالمئة من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب. وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، والسعودية ثم الإيرانية والأفغانية والمصرية والقطرية.