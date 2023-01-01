الكويت تطلق قمرها الصناعي الأول الثلاثاء

كشفت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن إطلاق قمرها الصناعي الأول الثلاثاء المقبل من منصة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن القمر كويت سات 1، بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه سيرسل أول إشارة للمحطة الأرضية قبل القيام بدوره ومهمته المطلوبة.

وقال مدير العمليات بمشروع القمر الاصطناعي الأول، أحمد الكندري، أنه “عندما يصل الصاروخ إلى المدار المحدد للقمر. سينفصل عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته”.

مضيفا بأن القمر سيدور حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صورا ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص.

وسيبحث المتخصص في علوم البحار بحث البحر وتغيّر لونه والمد الأحمر، والتلوث النفطي وتأثيراته. فيما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية، الحالة العمرانية.

وقال الكندري إن ” القائمين على المشروع اختاروا اسم (كويت سات 1) للإشارة إلى بداية رحلة ارتياد الكويت لعالم الفضاء. وفتح باب الطموح أمام المزيد من الأقمار وإنشاء قطاع فضائي مستدام.

هذا ووصلت تكلفة المشروع إلى 316 ألف دينار “أكثر من مليون دولار”، وعمل به نحو 67 عضوا من مختلف الدرجات والتخصصات.