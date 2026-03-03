 الكويت تعلن تصديها لموجة من الصواريخ والمسيَّرات 

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الثلاثاء، التصدي لموجة من الصواريخ والمسيَّرات التي رصدت في أجوائها.

وحسب بيانٍ لرئاسة الأركان فإن “القوات المسلحة تتعامل حاليا مع موجة من الصواريخ والمسيَّرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي والتعامل معها”.

وتؤكد رئاسة الأركان “الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي وأجواء البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين”.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، إنه “تم رصد، منذ بدء العدوان الإيراني على مختلف أجواء دولة الكويت، 178 صاروخا باليستيا و384 طائرة مسيّرة”.

وأضاف العقيد الركن سعود العطوان، أنه تم تسجيل “27 إصابة ضمن منتسبي الجيش الكويتي منذ بدء العمليات”. مؤكدا أن “حالة المصابين مستقرة فيما يخضع اثنان للعلاج الطبي”.