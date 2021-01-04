الكويت تعلن فتح الحدود بين قطر والسعودية بداية من مساء اليوم

‏تم الإتقاف على فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين كل من دول قطر والمملكة السعودية بداية من مساء اليوم الإثنين.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح عن الإتفاق عن فتح الحدود بين قطر والسعودية إعتبارا من مساء اليوم الإثنين

وأضاف ذات المصدر أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح قد أجرى إتصالين بأمير دولة قطر ولي العهد السعودي.

وتتابع أحمد ناصر الصباح أنه بهذا الإتفاق إتنهى عهد القطيعة كما ان الاطراف إتتفقوا على لم الشمل ووحدة الصف.

وأوضح الوزير الكويتي أن الأطراف جميعها أكدوا على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

وللإشارة فإن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 2017 بسبب أزمة دبلوماسية.