الكويت تكشف عدد المصابين بكورونا ومصدر الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أراضيها إلى 43 حالة.

وحسب موقع سكاي نيوز العربية، قالت الوزارة ، في مؤتمر صحفي، أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية.

وأكدت الوزارة، أن جميع الإصابات المسجلة في البلاد، تعود لأشخاص قدموا من إيران.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تطبيق الحجر الصحي للمصابين بكورونا، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين، بالتقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن الفيروس.

وقد قرر مجلس الوزراء الكويتي، في إجتماع استثنائي، أمس الأربعاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، ابتداء من 1 مارس.