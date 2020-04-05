الكويت.. شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا

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الكويت.. شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا
بقلم فوزية.م

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، عن تماثل 6 مصابين بفيروس كورونا للشفاء.

كشف وزير الصحة الكويتى، باسل الصباح، اليوم الأحد في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام  كويتية، عن شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وقال الوزير أن”التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا”.

مشيرا في السياق ذاته “أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين”.

ليرتفع بذلك العدد الغجمالي لحالات الشفاء في الكويت إلى 99 حالة.


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