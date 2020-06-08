الكويت.. عودة الرحلات التجارية وفتح المساجد قريبا

قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحریص، اليوم الإثنين، أن إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي.

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

ولم يحدد الوزير موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، 30 في المائة والثانية 60 في المائة وصولا إلى التشغیل الكامل .

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.

كما أعلن وزیر العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة فھد العفاسي فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل.

و إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.

وقال العفاسي في تصريح بثته الوكالة الرسمية إن الوزارة انتھت من جميع الاستعدادات والتجھیزات كما تم تعقيم المساجد في المناطق النموذجیة من قبل وزارة الدفاع.