الكويت يدعو إلى تحصيل الأموال المتأخرة على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

شدد أمين سر الشعبة البرلمانية الكويتية محمد المهان على ضرورة تحديد أسس تقدير بنود المصروفات وبذل الجهود لتحصيل الأموال المتأخرة على الدول الأعضاء في الاتحاد.

وجاء تصريح المهان على هامش اجتماع الدورة الـ 24 للجنة العامة للاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد المهان بالتعاون والتوافق الذي تشهده لجان الاتحاد منذ انطلاق أعمالها يوم الخميس الماضي في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد بما يخدم القضايا الإسلامية.