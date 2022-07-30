قناة النهار الكياك..مزيج بين الرياضة والترفيه يستهوي المصطافين بقلم قناة النهار نشر في 30 جويلية 2022 - 15:40 كياك شارك غرِّد أرسل 54 0 الكياك..مزيج بين الرياضة والترفيه يستهوي المصطافين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/KOFGg اقرأ أيضا صاحبة المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا..مرض خالتي ووفاتها هو الذي دفعني لإختيار تخصص الطب قناة النهار 21 جويلية أجواء مشمسة ومستقرة.. طقس الثلاثاء 12 جويلية 2022 قناة النهار 12 جويلية أعراس 2022.. هذه تكلفة متوسط الحفلات قناة النهار 28 جويلية شاب روسي يتحصل على الباك بمعدل 12.26..وزوج والدته يحثه على الصلاة في المسجد قناة النهار 19 جويلية إعتــداء على مهندسي النظافة بالضرب وهم يقومون بحمل النفايات بالنعامة قناة النهار 12 جويلية إرتفاع قياسي في الحرارة.. طقس السبت 23 جويلية 2022 قناة النهار 23 جويلية 😲😲شاهد..عقارب في بلاطو النهار قناة النهار 27 جويلية صريح جدا: أفضل المشاريع المربحة في نظر الجزائريين .. قناة النهار 18 جويلية بطل فيلم "أمشحاح" يكشف جديده للنهار ويصرح "البلد الذي ليس لديه ثقافة لا يسمى بلدا" قناة النهار 18 جويلية فاسألوا : قووا أنفسكم و أهليكم نارا قناة النهار 30 جويلية