الكيان الصهيوني يؤكد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع

أكد الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات. وقال المتحدث باسم الكيان، “انتهت المطاردة بنجاح في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة الليلة بجنين”.

وأضاف أدرعي في التدوينة: “تم نقل السجينين لتحقيق قوات الأمن. لا مفر من العدالة”، حسب تعبيره. كما نشر المتحدث باسم الجيش اليهودي صورتين لكممجي ونفيعات إثر اعتقالهما.

وفي حادث،أثار استنفارا عاما في منطقة الكيان الصهيوني، فرّ 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 سبتمبر من سجن جلبوع عبر نفق. لكن السلطات اليهودية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة.

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