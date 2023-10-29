الكيان الصهيوني يبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة

شنّت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة “حماس” في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين، يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إلى توقع حملة “طويلة وصعبة”. لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.