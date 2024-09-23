الكيان الصهيوني يبعث رسائل للبنانيين

إخترق الكيان الصهيوني، اتصالات لبنان، وبعث رسائل إلى سكان بيروت ومناطق لبنانية أخرى، اليوم الإثنين، طلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، جاء ذلك بعد دعوة الجيش الإسرائيلي لأول مرة “المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة في أو قرب مبانٍ ومناطق يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية. مثل تلك المستخدمة لتخزين أسلحة. للابتعاد فورا عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم”.

ويتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الاسرائيلي.

وتطلب الرسائل إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو.

وأكد مكتب وزير الإعلام زياد المكاري تلقيه اتصالا تمّت خلاله “تلاوة رسالة مسجلة جاء فيها: نطلب منكم أن تخلوا المبنى لئلا تتعرضوا للقصف”.