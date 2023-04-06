الكيان الصهيوني يشن غارات جوية على قطاع غزة.. والمقاومة ترد

تشن طائرات قوات الكيان الصهيوني هذه الأثناء، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة.

واستهدفت الغارات الجوية الصهيونية المتواصلة عدة مناطق في القطاع، من بينها حي الزيتون شرق غزة ومناطق من مدينة خان يونس.

وفي المقابل، أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقات صاروخية نحو مستوطنات غلاف غزة، رداً على العدوان الذي يقوم به، واستهدافه مواقع في القطاع.

وحسب مصادر فلسطينية، فقد تم إطلاق صواريخ تجاه مستوطنة اشكلول في غلاف غزة، وأشارت إلى ان المقاومة أطلقت العديد من الصواريخ تجاه عسقلان.

كما استهدفت صواريخ المقاومة مستوطنات نيرعام، نتيف هعسرا وكريما المتاخمتين لغزة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption