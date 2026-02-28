الكيان الصهيوني يشُن هجوما ويقصف إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا وقائيا على إيران، حسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه أطلق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد، لإبلاغ السكان باحتمالية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل” ردا على الهجوم.

وهذا وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، اليوم بسماع دوي 3 انفجارات في وسط العاصمة طهران. كما أكدت وكالة “فارس” أن التقارير الأولية تشير إلى سقوط عدة صواريخ على شارع “دانشكاه” ومنطقة “جمهوري” وسط طهران.

