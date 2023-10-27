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الكيان الصهيوني يضع مستشفى “الشفاء” هدفه المقبل والمقاومة ترد

بقلم نسرين محفوف
الكيان الصهيوني يضع مستشفى “الشفاء” هدفه المقبل والمقاومة ترد
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لوح الكيان الصهيوني، اليوم الجمعة، بقصف المستشفيات المتواجدة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن حركة حماس تستخدم المستشفيات لإطلاق صواريخها من تحت الأرض. ومستشفى الشفاء يضم مباني تستخدمها حماس كمراكز قيادة وسيطرة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أن أسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق يستخدمها حماس كدرع واق.

من جانبه رد الناطق باسم المقاومة الفلسطينية قائلا إن الاحتلال يقتل الأطفال والنساء دون تمييز. والمقاومة ما تزال تدير المعركة بقوة.

وأضاف “هذه دعاية مضللة وكاذبة وجميع قيادات حماس في بيوتهم وليسوا في المستشفيات”.

وتابع الناطق باسم المقاومة الفلسطينية “الاحتلال يدمر البنية التحتية في قطاع غزة وعلى رأسها المنازل”.

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